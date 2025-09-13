Обстановка на Даунинг-стрит все больше напоминает ту, что была в период 14-летнего правления партии консерваторов, указывает агентство

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Представители находящейся у власти Лейбористской партии Великобритании готовят "план по спасению премьер-министра Кира Стармера" в связи с ухудшением рейтинга одобрения работы партии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, сейчас обстановка на Даунинг-стрит все больше напоминает ту, что была в период 14-летнего правления партии консерваторов. Помимо этого, президент США Дональд Трамп планирует посетить с государственным визитом Великобританию в "очень неудачное" для Стармера время.

"Если говорить о компетентности и серьезности управления страной, то рейтинги лейбористов могут быть сопоставимы с рейтингами консерваторов во время их нахождения у власти", - заявил агентству Киран Педли из исследовательской компании Ipsos.

Осложняющим фактором является внутриполитическая обстановка в стране, учитывая недавний уход в отставку вице-премьера и соратницы Стармера Анджелы Рэйнер, отмечает Bloomberg. Помимо этого, как утверждают источники, время правления лейбористов оказалось вопреки всему не менее беспокойным, чем у консерваторов. Некоторые члены Лейбористской партии уже открыто критикуют Стармера, говорится в публикации.

Перестановки в правительстве Великобритании произошли на фоне падения рейтинга одобрения Лейбористской партии с момента их прихода к власти. Согласно социологическому исследованию компании YouGov, 70% респондентов не одобряют работу кабмина и лишь 11% опрошенных довольны деятельностью властей.