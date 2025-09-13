По данным газеты, агенты изучают кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит проверку на предмет возможного наличия у убийцы американского консервативного активиста Чарли Кирка сообщников. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники.

По ее данным, агенты ФБР изучают кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения.

Как отмечает газета, днем ранее сотрудники ФБР провели беседу с членами семьи, проживающей рядом с кампусом университета в штате Юта, где произошла стрельба. Именно они передали следствию видеозапись, сделанную домофоном. На ней, по данным издания, запечатлен мужчина, проходящий мимо дома и говорящий по мобильному телефону. На записи слышно, что он говорит о стрельбе всего через несколько минут после того, как она произошла, отмечает The Sun.

По информации газеты, сотрудники правоохранительных органов проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.