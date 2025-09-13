Китайская сторона настаивает, чтобы Соединенные Штаты "немедленно скорректировали свой ошибочный подход, прекратили необоснованное подавление предприятий Китая"

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти выражают решительный протест в связи с очередными санкциями Соединенных Штатов в отношении компаний КНР незадолго до двусторонних торговых переговоров. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, Министерство торговли США "злоупотребляет понятиями госбезопасности" в отношении таких отраслей Китая, как полупроводники, биотехнологии, аэрокосмическая промышленность и коммерческая логистика. Минкоммерции КНР обвиняет Вашингтон в мерах "одностороннего запугивания", принимаемых в корыстных целях для "подавления и сдерживания предприятий других стран, включая Китай". Тем самым, как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты нарушают нормальные межгосударственные торговые отношения, ущемляя интересы Пекина и подрывая глобальные цепочки поставок.

"Китай выражает решительный протест в связи с подобными действиями. КНР и США запланировали торгово-экономические переговоры на 14 сентября в Испании. Чего именно стремится добиться американская сторона введением санкций в отношении предприятий Китая?" - говорится в заявлении.

Как подчеркнуло Минкоммерции КНР, китайская сторона настаивает, чтобы США "немедленно скорректировали свой ошибочный подход, прекратили необоснованное подавление предприятий Китая". "Мы примем необходимые меры, будем решительно защищать законные права и интересы национальных предприятий", - уточнило ведомство.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ряда структур в Индии, Китае, ОАЭ и Турции за то, что они, как заявили в Вашингтоне, причастны к поставкам различной продукции в Россию.

Китай и США запланировали консультации по торгово-экономическим вопросам в Мадриде в ходе предстоящего визита в Испанию замглавы премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, который состоится с 14 по 17 сентября.