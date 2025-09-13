В Гааге несколько сотен экоактивистов перекрыли трассу А12 в ходе акции протеста

Демонстранты расположились на проезжей части и развернули плакаты с лозунгами против государственной поддержки нефтегазовой отрасли

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Экоактивисты из движения Extinction Rebellion (XR) проводят акцию протеста в Гааге, в ходе которой они перекрыли автомагистраль А12, проходящую через центр города. Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты выступают против предоставления правительством субсидий на добычу и использование ископаемого топлива.

Один из участников акции в беседе с ТАСС рассказал, что муниципалитет Гааги за несколько дней до проведения мероприятия пытался запретить его, ссылаясь на угрозу безопасности дорожного движения, а также предлагал демонстрантам перенести протест на специально отведенную площадку на поле Маливелд. Однако несколько сотен активистов отказались выполнить предписание и в назначенный день пришли к первоначальному месту проведения протеста.

Демонстранты расположились на проезжей части и развернули плакаты с лозунгами против государственной поддержки нефтегазовой отрасли. Движение на этом участке трассы оказалось парализовано. К месту проведения демонстрации оперативно прибыло несколько десятков полицейских машин. Вооруженные сотрудники правоохранительных органов сначала при помощи громкоговорителя потребовали прекращения несанкционированной акции, а затем приступили к задержанию протестующих. К настоящему моменту у полиции пока нет информации о точном числе задержанных активистов.

Правоохранители заявили о намерении полностью очистить перекрытую автомагистраль к вечеру. Несмотря на это, организаторы акции планируют продолжать ее до полуночи по местному времени (01:00 14 сентября мск).

Extinction Rebellion - международное экологическое движение, выступающее за принятие неотложных мер против климатического кризиса. Нидерландское отделение XR с 2022 года регулярно проводит акции с требованием отказаться от так называемых "топливых субсидий" - налоговых льгот и выплат компаниям, связанным с добычей и использованием угля, нефти и газа. По оценкам экологических организаций, ежегодный объем такой государственной поддержки в Нидерландах составляет порядка €37 млрд.

Автомагистраль A12 в Гааге стала традиционным местом протестов XR. С 2022 года активисты перекрывали ее 44 раза. В сентябре 2023 года движение организовало серию ежедневных блокад, продолжавшихся почти месяц, в ходе которых полиция задержала более 9 тыс. человек. Несмотря на обсуждения в парламенте, конкретные шаги по отмене субсидий пока предприняты не были. Городские власти неизменно запрещают акции XR на трассах и санкционируют применение спецсредств для разгона участников. Движение заявляет, что намерено продолжать кампанию до тех пор, пока правительство страны не прекратит практику субсидирования ископаемого топлива.