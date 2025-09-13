Заместитель генерального секретаря организации также обратил внимание, что одним из ярких примеров успешно выстроенной архитектуры народной дипломатии является институт посла доброй воли ШОС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Народная дипломатия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стала для всего мира показательным примером эффективности мягкой силы и единства обществ. Об этом заявил заместитель генсека ШОС Сухэль Хан.

По его словам, культура и народная дипломатия в рамках организации являются "не только средствами обмена достижениями, проведения выставок и образовательных проектов, но и важным стратегическим ресурсом, который являет основы добрососедства и делает Шанхайскую организацию сотрудничества важным фактором международной жизни".

"Народная дипломатия стала эффективным инструментом мягкой силы и служит связующим мостом между обществами, а также позволяет организации выходить за рамки официальный политики", - сказал он в ходе встречи с деятелями культуры и официальными лицами стран ШОС на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. - Наши народы обладают огромным потенциалом и именно через культуру мы можем продемонстрировать миру пример единства во взаимодействии и сотрудничестве".

Яркий успех и взаимопонимание

Заместитель генерального секретаря организации также обратил внимание, что на сегодняшний день одним из ярких примеров успешно выстроенной архитектуры народной дипломатии является институт посла доброй воли ШОС.

"Он объединяет видных деятелей культуры, ученых, представителей искусства, которые своим авторитетным мнением и инициативами способствуют укреплению взаимопонимания в рамках продвижения ценностей ШОС и расширению контактов между обществами стран ШОС", - конкретизировал Сухэль Хан.

При этом он подчеркнул, что Секретариат ШОС намерен и дальше продолжать тесное взаимодействие с государствами - членами организации и "оказывать всяческую консультативную поддержку для продвижения инициатив в сфере культурного сотрудничества".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.