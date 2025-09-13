В реакции Европы и США - важная разница с политической точки зрения, отметила главный редактор портала Analisi Difesa

РИМ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европа использует инцидент с упавшими в Польше БПЛА, в запуске которых западные страны обвиняют российскую сторону, для эскалации с РФ, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани, эксперт отметил показательную разницу в реакции Европы, которая дала категоричные оценки, не имея конкретной информации, и США, которые воздержались от обвинений и заняли более сдержанную позицию.

"В реакции Европы и США - важная разница с политической точки зрения. Европа, явно, использует этот инцидент, вне зависимости от того, что стало его причиной, для эскалации с РФ. Тогда как США заметно более сдержанны в оценках", - отмечает Гайани.

По его мнению, версий появления БПЛА в Польше три: ошибка, или провокации одной из сторон. "Каждая из этих версий правдоподобна, но каждая оставляет вопросы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, если это было "демонстративной акцией" со стороны РФ во время совместных с Белоруссией учений, например, "в ответ на секретные планы НАТО разместить войска на Украине", то она показала, что российские летательные аппараты способны беспрепятственно проникать на территорию стран НАТО, а НАТО не способна защищать свое воздушное пространство. "Но в этом случае возникает большой вопрос, почему союзник РФ Белоруссия предупредила Польшу о том, что зафиксировала движение БПЛА в ее сторону", - рассуждает эксперт.

По его мнению, причиной могла послужить банальная ошибка - в программировании маршрута или изменение настроек благодаря электронному воздействию. И эту версию принимают США, подчеркнул он. "Беспилотники просто сбились с маршрута, такое уже случалось, но в этом случае вызывает вопросы, что это произошло массово - почти с двумя десятками дронов", - продолжил он.

Наконец, Гайани не исключает варианта операции "под чужим флагом", то есть провокация украинцев и поляков, использовавших российские БПЛА. "По распространенным Польшей фотографиям сложно оценить, были модифицированы беспилотники, были ли они в употреблении и ранее повреждены. Известно, что эти машины не несут боевого заряда", - сказал эксперт.

Он отметил, что прояснить траекторию могли бы белорусы, сообщившие о приближении БПЛА и даже сбившие несколько из них. "В любом случае этот инцидент отдаляет перспективу мирных переговоров по Украине", - считает эксперт.

Падение БПЛА в Польше

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушные границы страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 вторжений в воздушное пространство. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".