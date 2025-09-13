Именно союзница России Белоруссия предупредила Польшу, что сбившиеся с курса беспилотники пролетят над польской территорией, подчеркнула лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт обратила внимание на противоречивость версии о причастности России к инциденту с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.

"Да, я тоже не знаю на 100 процентов, что за этим стоит, но я задаюсь вопросом: если действительно было так, что [президент РФ Владимир] Путин хотел испытать систему противовоздушной обороны НАТО, то почему союзница России, а именно Белоруссия, предупредила Польшу о том, что сбившиеся с курса беспилотники пролетят над польской территорией. Это не согласуется друг с другом", - заявила политик на демонстрации в Берлине. "Поэтому мы здесь, чтобы сказать им (властям - прим. ТАСС): "Мы не верим вашей лжи", - подчеркнула Вагенкнехт.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушные границы страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство республики. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на польской территории не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В военном ведомстве России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".