Собрания в 125 населенных пунктах прошли спокойно, без нарушений общественного порядка и пострадавших

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 144 тыс. граждан Сербии приняли участие в уличных акциях под лозунгом "Граждане против блокад", демонстрируя поддержку курса властей, сообщил помощник директора полиции Владан Радосавлевич на пресс-конференции. По его словам, в 125 населенных пунктах были организованы согласованные собрания, которые прошли спокойно, без нарушений общественного порядка и пострадавших.

В МВД уточнили, что в этот же день состоялись 27 несогласованных собраний оппозиции и студентов, на семи из которых участники перекрывали дороги. Всего в них приняли участие около 5 тыс. человек.

Массовые выступления в поддержку властей проходят в Сербии регулярно. Так, 7 сентября в акциях "Стоп блокадам" участвовали более 126 тыс. граждан на 111 локациях по всей стране. Тогда же были зафиксированы попытки срыва этих мероприятий: в частности, в городе Шабац 400 противников власти пытались остановить колонну из 4 200 человек, однако полиция выставила кордон и не допустила столкновений.

Руководство полиции подчеркивает, что сохранение порядка возможно только при поддержке граждан. Директор полиции Драган Васильевич подчеркивал, что "общественный порядок и спокойствие должны обеспечиваться совместными усилиями полиции и общества".

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявлял, что попытка "цветной революции" в стране провалилась, и призвал к примирению между согражданами. По его словам, люди хотят жить свободно и спокойно, "без унижений и насилия", а для этого "необходимо объединиться и двигаться вперед".

Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в свою очередь предупредил, что участники беспорядков стремятся "спровоцировать гражданскую войну", однако власти, по его словам, "никогда не сдадут Сербию фашистам".

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.