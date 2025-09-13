Так помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл прокомментировал сообщение корреспондента портала Daily Caller Уоллеса Уайта о том, что американская армия отстранила от службы офицера запаса за "ликования" по поводу убийства активиста

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США будут проявлять нулевую терпимость к тем военнослужащим в ее рядах, кто позитивно или с иронией воспринял убийство консервативного американского активиста Чарли Кирка. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"В Министерстве войны нулевая терпимость к тем, кто празднует или высмеивает убийство соотечественников", - написал он в X.

Так он прокомментировал сообщение корреспондента портала Daily Caller Уоллеса Уайта о том, что ВС США отстранили от службы офицера запаса за "ликования по поводу убийства Чарли Кирка", а также угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и замглавы аппарата его администрации Стивена Миллера.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.