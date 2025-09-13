Заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон назвал учения Соединенных Штатов и Республики Корея Iron Mace "репетицией ядерной войны"

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия сделает "ответственный выбор" и защитит суверенитет страны от "демонстрации силы со стороны враждебных государств". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

15-19 сентября пройдут двусторонние командно-штабные учения Республики Корея и США Iron Mace и трехсторонние маневры Республики Корея, США и Японии Freedom Edge. Концепция Iron Mace состоит в интеграции ядерного потенциала США с возможностями Республики Корея в сфере обычного вооружения. Пак Чон Чхон назвал Iron Mace "репетицией ядерной войны".

"Безрассудные действия военного характера США, Японии и РК на Корейском полуострове - самой горячей в мире точке - являются серьезным вызовом интересам безопасности нашего государства и основной опасностью, нарушающей стабильность и обостряющей военную напряженность в регионе", - указал Пак Чон Чхон. По его словам, США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя "человеконенавистнический военный блок" и проводя "бесконечные учения".

"Сложившаяся ситуация подтверждает, что непрерывное наращивание стратегической силы, способной сорвать агрессивные попытки враждебных сил и устранить военную опасность, - это самый правильный выбор для обеспечения безопасности КНДР", - подчеркнули в Пхеньяне. "Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными", - предупредил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

Он напомнил, что задача вооруженных сил состоит в "сдерживании войны и защите суверенитета". "В нынешней ситуации, когда враждебные государства систематически нагнетают обстановку вокруг КНДР с помощью несправедливых действий, мы сделаем ответственный выбор", - заключил Пак Чон Чхон.