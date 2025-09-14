Помимо самолетов в этом районе заметили вертолеты и конвертопланы США

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Пять американских истребителей пятого поколения F-35 приземлились на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико на фоне усиления напряженности с Венесуэлой, сообщает агентство Reuters.

По его сведениям, приземление новейших американских истребителей заметили на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова. Также в этом районе были замечены американские вертолеты и конвертопланы Osprey.

8 сентября шеф Пентагона Пит Хегсет посетил Пуэрто-Рико в рамках наращивания военного присутствия в зоне Карибского моря под предлогом ужесточения борьбы с контрабандой наркотиков. Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн встретились с губернатором Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес.

Ранее Reuters сообщало, что Вашингтон намерен перебросить на авиабазу в Пуэрто-Рико десять истребителей F-35. По свидетельству газеты The Washington Post, Пентагон рассматривает планы использования территории острова для совершения с нее вылетов военной авиации в рамках объявленной администрацией Трампа "войны" с наркокартелями в Латинской Америке.

Пуэрто-Рико имеет статус "неинкорпорированной организованной территории" США. Островная территория имеет собственную систему самоуправления, при этом Вашингтон определяет ее внешнюю политику и может размещать здесь свои войска.