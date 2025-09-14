Белый дом не ответил на предложение о саммите Дональда Трампа и Си Цзиньпина из-за отсуствия договоренностей по нескольким вопросам, пишет издание

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Белый дом не отреагировал на предложение провести встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине из-за отсутствия согласия по ряду вопросов, поэтому их переговоры могут пройти менее резонансно на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, США и КНР еще не достигли согласия по вопросам торговли, в том числе экспорта химикатов, используемых для производства фентанила. Это снизило шансы на проведение встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

Экс-исполняющая обязанности заместителя торгового представителя США Венди Катлер заявила, что у США и Китая было недостаточно времени для заключения торгового соглашения, после которого Трамп мог бы поехать в Пекин. Она отметила, что лидеры стран, скорее всего, объявят только о ряде достигнутых результатов, но не о решении по вопросам торговли.

Сара Беран, бывший высокопоставленный представитель Белого дома по вопросам Китая, сказала, что пока достоверно неизвестно, где именно встретятся Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Газета Financial Times 8 сентября со ссылкой на источники сообщила, что президент призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине.