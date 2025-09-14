Врио премьера Сушила Карки заверила, что временное правительство намерено привлечь к ответственности виновных в беспорядках и нападениях, из-за которых погибли более 70 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Временное правительство Непала, формирующееся после отставки премьер-министра Шармы Оли на фоне массовых протестов, не останется у власти в стране дольше шести месяцев. Об этом заявила временно исполняющая обязанности премьер-министра республики экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки после официального вступления в должность.

Карки заверила, что полномочия ее правительства носят временный характер. "Мы с моей командой пришли сюда не для того, чтобы наслаждаться властью. Мы не останемся здесь дольше шести месяцев. Мы передадим полномочия новому парламенту", - сказала она, заверив, что временный кабмин намерен привлечь к ответственности виновных в беспорядках и нападениях, из-за которых погибли более 70 человек.

Как ожидается, в ближайшее время Карки объявит состав своего кабмина. По данным местных СМИ, в него войдет около 15 человек. По имеющейся информации, новые парламентские выборы состоятся в начале марта 2026 года.