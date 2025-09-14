CNN: темой выступления Эрдогана на ГА ООН станут Палестина и действия Израиля

По данным телеканала, президент Турции намерен продемонстрировать фотоматериалы о положении дел в Газе

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посвятить большую часть своего выступления на Генассамблее ООН ситуации в Газе, положению палестинцев и действиям Израиля. Как сообщает телеканал CNN Türk, турецкий лидер намерен с трибуны продемонстрировать фотоматериалы о положении дел в Газе.

В ходе своего выступления в рамках недели высокого уровня в штаб-квартире ООН Эрдоган намерен подчеркнуть, что "проблемы Палестины и Газы представляют собой общее испытание для человечества", а общая ответственность всего международного сообщества состоит в том, чтобы "сделать ООН площадкой, представляющей глобальную справедливость перед лицом зверств, которым палестинский народ подвергается на протяжении многих лет".

Эрдоган ранее заявлял в ходе международных мероприятий, что "нет никаких оправданий тому, что уже на протяжении 23 месяцев не удается остановить зверства, в результате которых младенцы, дети и старики умирают от голода в Газе".

Как отмечает телеканал, ожидается, что с трибуны ГА ООН турецкий лидер вновь охарактеризует действия правительства Израиля в Газе как геноцид и подчеркнет неприемлемость оккупации сектора Израилем.