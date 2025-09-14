Госсекретарь США обсудит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Израиль. Кадры его прибытия в аэропорт Бен-Гурион передала гостелерадиокомпания Kan.

Позже в течение дня ожидается встреча Рубио с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ранее Госдепартамент США сообщал, что в Израиле госсекретарь планирует обсуждать ход военной операции в секторе Газа, возвращение удерживаемых там заложников, а также противодействие признанию палестинской государственности.

Рубио прибыл с визитом в свете ударов ВВС Израиля по Катару, нанесенных 9 сентября. Заявленной их целью была ликвидация находившихся в катарской столице руководителей палестинского движения ХАМАС. Kan называет эту операцию неудачной. Израильская сторона до сих пор официально не комментировала результаты ударов, лишь констатировав сам факт их нанесения и взяв на себя ответственность за операцию, вызвавшую широкое осуждение со стороны мирового сообщества.

После визита в Израиль госсекретарь присоединится к делегации президента США Дональда Трампа во время его второго государственного визита в Великобританию, который будет проходить с 16 по 18 сентября.