ВС Польши не нашли подтверждений нарушения воздушного пространства 13 сентября

Военные объяснили неверные показания радиолокационных систем "атмосферными условиями"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Польские военные не подтвердили предполагавшегося в субботу, 13 сентября, нарушения воздушного пространства страны с территории Украины, несмотря на сигналы воздушной тревоги в приграничных районах.

"В связи с действиями военных 13 сентября 2025 года, связанными с угрозой нарушения нашего воздушного пространства, сообщаем, что были приняты все доступные меры для проверки показаний радиолокационных систем о возможном нарушении польского воздушного пространства. Проведенные действия не подтвердили показания наших систем и, следовательно, нарушение польского воздушного пространства", - говорится в заявлении оперативного командования польских ВС в X. Военные объяснили неверные показания радиолокационных систем "атмосферными условиями".

13 сентября оперативное командование ВС республики проинформировало о поднятии в небо польских и натовских истребителей в связи с имевшейся, как утверждали военные, угрозой БПЛА на Украине в приграничных с Польшей регионах. В нескольких приграничных с Украиной районах Люблинского воеводства прозвучала сирена воздушной тревоги, а аэропорт Люблина был временно закрыт на прием и отправку рейсов.