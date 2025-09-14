Это уменьшит административную нагрузку на сотрудников департамента миграции, считает глава местного МВД Владислав Кондратович

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы поддерживает решение Совета Евросоюза продлить еще на год статус временной защиты граждан Украины, находящихся в странах - членах ЕС. Об этом сообщил глава МВД Владислав Кондратович.

"Общая позиция Европейского союза - продлить временную защиту, поскольку война еще не закончена. <...> Продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников департамента миграции, а также облегчит обработку потока заявлений по мере приближения марта 2026 года", - приводит его слова национальное радио LRT.

Статус временной защиты действителен для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года. Он введен ЕС в 2022 году и неоднократно продлевался. Согласно данным МВД, в Литве насчитывается примерно 47,6 тыс. граждан других стран, которым гарантирован статус временной защиты.