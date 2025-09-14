По словам заместителя американского госсекретаря Кристофера Ландау, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп проявляет большое внимание к этой проблеме и дал указание не допустить ограничений при повторном въезде этих лиц

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау выразил сожаление из-за ситуации с задержанием граждан Республики Корея на строительной площадке южнокорейской компании в штате Джорджия. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

Ландау провел переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу. Южнокорейская сторона указала, что ее рабочие столкнулись с несправедливым обращением и что вся страна "испытала удар" из-за этой ситуации. Пак Юн Чжу предложил США обсудить создание новой категории американских виз для южнокорейцев, а также отметил, что ныне освобожденные рабочие не должны столкнуться с дополнительными ограничениями при попытке повторного въезда.

"Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау выразил глубокое сожаление из-за произошедшего и предложил использовать этот случай для укрепления двусторонних отношений и улучшения системы", - проинформировали в Сеуле. По словам Ландау, президент США Дональд Трамп проявляет большое внимание к этой проблеме и дал указание не допустить ограничений при повторном въезде этих лиц. Американская сторона также заявила, что приложит усилия, чтобы не допустить повторения инцидента.

Ландау заявил о понимании того, что инвестиции южнокорейских компаний значительно способствовали оживлению промышленной и экономической активности в США, добавив, что США активизируют усилия для того, чтобы южнокорейские рабочие могли получить необходимые визы.

4 сентября американские власти задержали более 450 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозревались в нарушении миграционного законодательства. 11 сентября власти США отпустили 316 граждан Республики Корея и еще 14 иностранцев в Южную Корею, один южнокореец предпочел остаться в США под стражей, чтобы пойти в суд.

Как передавало агентство Yonhaphttps://en.yna.co.kr/, большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или на основании безвизового режима ESTA на непродолжительный срок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения. Южнокорейские СМИ указывают на сложности при получении виз и настаивают, что квоты, предоставленные Республике Корея, недостаточны.