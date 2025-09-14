Премьер-министр Соединенного Королевства назвал Великобританию "нацией, построенной на принципах терпимости, разнообразия и уважения"

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства не потерпят нападений на полицейских и узурпацию националистическими движениями английского и британского флагов в качестве символов. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, комментируя массовую акцию протеста против нелегальной миграции, прошедшую в Лондоне 13 сентября.

"У людей есть право на мирный протест - это основа ценностей нашей страны, - написал глава правительства в X. - Однако мы не потерпим нападений на сотрудников полиции, исполняющих свои обязанности, и чтобы люди чувствовали себя запуганными на улицах из-за своего происхождения или цвета кожи".

Стармер назвал Великобританию "нацией, построенной на принципах терпимости, разнообразия и уважения". "Наш флаг символизирует нашу многоликость, и мы никогда не позволим присвоить его тем, кто использует его как символ насилия, страха и раскола", - добавил премьер.

Около 150 тыс. человек приняли участие 13 сентября в акции протеста против нелегальной миграции Unite the Kingdom ("Объедини королевство"). Она была устроена основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном. За нападения на сотрудников полиции были задержаны 25 человек, 26 стражей порядка пострадали.