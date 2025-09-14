Профессор административного права Университета Южной Дании Фредерик Вааге поразился большому количеству отклонений от природоохранного и градостроительного законодательства страны

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение разрешить строительство завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твердого ракетного топлива с нарушением законов. Об этом сообщила телерадиокомпания Danmarks radio (DR).

"Возможно, это было наивно, но я действительно предполагал, что по отдельным проектам может быть одно - два отклонения от природоохранного и градостроительного законодательства. Но их больше 20", - приводит DR слова профессора административного права Университета Южной Дании Фредерика Вааге.

Неправомерное строительство стало возможным из-за введения в Дании нового закона, благодаря которому правительство получает широкие полномочия по отмене нормативных актов при реализации оборонных проектов и ограничению права подачи гражданами на них жалоб, говорится в публикации.

12 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы запуска в Дании украинского производства твердого ракетного топлива авантюрой, которая подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, саботирующего усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины.