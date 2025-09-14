Луис Инасиу Лула да Силва признал легитимность намерений президента США вернуть американцам рабочие места

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал колонку для газеты The New York Times, в которой призвал американского лидера Дональда Трампа к открытому и честному диалогу.

"Я решил написать эту статью, чтобы установить открытый и честный диалог с президентом США. За десятилетия переговоров, сначала в качестве лидера профсоюза, а затем как президент, я научился прислушиваться ко всем сторонам и учитывать все интересы", - подчеркнул бразильский лидер.

В частности, он признал легитимность намерений Трампа вернуть американцам рабочие места, однако заявил, что введение Вашингтоном пошлин в отношении отдельных стран, в том числе и Бразилии, равносильно "назначению неправильного лекарства". "Многосторонность предлагает более справедливые и сбалансированные решения. Увеличение пошлин этим летом является не только неправильным, но и нелогичным, - отметил Лула да Силва. - Отсутствие экономического обоснования данных мер ясно указывает на то, что у Белого дома политическая мотивация в этом вопросе".

Он также заявил, что "гордится решением Верховного суда Бразилии", который приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота. Помимо этого, бразильский лидер отверг обвинения в недобросовестных практиках Бразилии в отношении технологических компаний. "Президент Трамп, мы остаемся открытыми к обсуждению любых вопросов, которые могут принести обоюдную выгоду, однако суверенитет и демократия Бразилии не могут быть предметом переговоров", - резюмировал Лула да Силва.

Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Как заявила вашингтонская администрация, это решение было принято в связи с тем, что действия бразильского правительства представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". Белый дом отмечал, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом по делу Болсонару.