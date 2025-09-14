Польша разрешила пребывание в стране иностранных военных в рамках операции НАТО

Польский президент Кароль Навроцкий подписал соответствующее постановление

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, разрешающее пребывание иностранных военных в стране в связи с натовской операцией по защите воздушного пространства на восточном фланге альянса Eastern Sentry.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении его согласия на пребывание на территории Республики Польша иностранных войск из стран - участниц НАТО в качестве усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry", - написало в X польское Бюро национальной безопасности.

12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".