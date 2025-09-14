Глава МИД Польши назвал дроны "пустышками

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Все дроны, упавшие в Польше в ночь с 9 на 10 сентября, были "пустышками" и не несли на себе взрывчатку. Об этом заявил в беседе с газетой The Guardian глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Интересно, что все они оказались пустышками", - рассказал Сикорский.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с этим инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".