Фракция выдвинула эту инициативу на фоне заявлений Украины о нехватке финансирования

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Представители фракции "Зеленых" в германском Бундестаге запросили проведение экспертных слушаний по вопросу возможного "использования государственных российских активов". Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на два письма, направленных председателям парламентских комитетов по внешней политике и делам Европы Армину Лашету (ХДС) и Антону Хофрайтеру ("Зеленые").

Провести слушания "Зеленые" предлагают на одной из ближайших недель работы парламента. Журнал отметил, что они выступили с инициативой на фоне заявлений украинской стороны о нехватке финансирования. Депутаты Бундестага, которые недавно посетили Киев, оценили "финансовую дыру" на Украине только в 2026 году на более чем €50 млрд.

Издание обратило внимание на то, что европейцы сдержанно относятся к идее использования замороженных российских активов. Однако, как отмечает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические круги ЕС, этого требует от них президент США Дональд Трамп. Более того, он якобы делает это одним из условий для введения Вашингтоном новых санкций против России.

По данным источников журнала, правительство ФРГ, которое до сих пор выступало против конфискации российских активов, теперь якобы открыто для обсуждения новой идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 10 сентября она заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине в виде "репараций". При этом фактически глава Еврокомиссии описала механизм скрытой экспроприации российских суверенных активов, известный в Брюсселе как схема "кредитного замещения". Она имела в виду, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в медиа будут публиковаться утверждения, что эти деньги якобы остаются замороженными. Мировые финансовые рынки Брюссель намерен успокаивать заверениями, что эти деньги выданы в виде кредитов, которые Украина в далеком будущем выплатит, и таким образом деньги будут возвращены.

Об активах и позиции РФ

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.