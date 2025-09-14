Премьер Израиля назвал госсекретаря США "отличным другом" страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, прибывший с визитом в Израиль, помолился у Стены плача в Иерусалиме. Его сопровождал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, назвавший визит дипломата "свидетельством прочности и силы американо-израильского союза".

Как сообщила канцелярия премьера, Нетаньяху посетил Стену плача вместе с Рубио, послом США в Израиле Майком Хакаби и женами. "Премьер-министр и государственный секретарь вместе помолились о благополучии [удерживаемых в секторе Газа израильских] заложников, а также вознесли специальную молитву в честь президента США Дональда Трампа, настоящего друга еврейского народа и Государства Израиль. После этого они вложили записки между камней Стены плача и совершили экскурсию по тоннелям Западной стены", - говорится в сообщении.

Нетаньяху назвал Рубио "отличным другом Израиля". "Я считаю, что его визит - свидетельство прочности и силы американо-израильского союза, который так же крепок и несокрушим, как камни Стены плача, к которым мы только что прикасались", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По мнению Нетаньяху, отношения двух стран упрочились с возвращением в Белый дом Трампа. "При президенте Трампе, госсекретаре Рубио и их администрации этот союз крепок как никогда, и мы очень это ценим. Не только от имени нынешнего поколения народа Израиля, но и от имени поколений евреев, которые были до нас, надеемся, что восстановим наше государство с такими друзьями, как вы. Спасибо, Марко", - добавил премьер.

Рубио прибыл в Израиль в первой половине 14 сентября. В течение дня ожидалась его встреча с Нетаньяху. Ранее Госдепартамент сообщал, что госсекретарь планирует обсудить ход военной операции в секторе Газа, возвращение удерживаемых там заложников и противодействие признанию палестинской государственности.

Рубио прибыл с визитом в свете ударов ВВС Израиля по Катару, нанесенных 9 сентября. Заявленной их целью была ликвидация находившихся в катарской столице руководителей палестинского движения ХАМАС. Радиостанция Kan называет эту операцию неудачной. Израильская сторона до сих пор официально не комментировала результаты ударов, констатировав сам факт их нанесения и взяв на себя ответственность за операцию, вызвавшую осуждение мирового сообщества. После Израиля госсекретарь присоединится к делегации президента США Дональда Трампа во время его второго государственного визита в Великобританию, который будет проходить с 16 по 18 сентября.