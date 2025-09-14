По информации газеты El País, недалеко от финишной черты около сотни манифестантов начали пинать защитные ограждения

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Испанская полиция применила силу против участников демонстрации, проходившей во время завершающего этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" на фоне участия в ней израильской команды. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, недалеко от финишной черты около сотни манифестантов начали пинать защитные ограждения.

Ранее Mundo Deportivo передавала, что последний этап "Вуэльта Испании" отменили из-за протестов активистов с палестинскими флагами. Отмечается, что демонстранты вышли на трассу и использовали дымовые шашки, конфликтуя с полицией.