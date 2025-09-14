Как только проблема израильского экспансионизма будет четко сформулирована, "арабские и исламские страны должны объединиться и найти решение этой новой проблемы", отметил глава МИД Турции

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Действия Израиля вышли за пределы палестинских территорий и трансформировались в региональный экспансионизм. Об этом заявил в интервью катарским телеканалам Al Jazeera и Qatar TV глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Сегодня мы провели встречу министров иностранных дел [стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС)]. Завтра состоится встреча наших лидеров. Мы увидели здесь, что вопрос уже не касается только лишь Палестины и Израиля, он ограничен не только проблемой оккупации Израилем Палестины, геноцидом в Газе. Вместе с этими аспектами вопрос теперь касается израильского экспансионизма в регионе", - сказал Фидан.

По его словам, как только проблема израильского экспансионизма будет четко сформулирована, "арабские и исламские страны должны объединиться и найти решение этой новой проблемы". "Наша региональная безопасность должна строиться на более прочной институциональной основе. Никто в регионе не должен представлять угрозу безопасности для кого бы то ни было. Однако нынешняя агрессивная политика Израиля полностью сосредоточена на этом (угрозах государствам региона - прим. ТАСС). Вы можете быть уверены, что эти вопросы широко обсуждались на встрече министров, которую мы провели сегодня, и будут подняты на встрече лидеров завтра", - отметил глава МИД.

15 сентября в Дохе пройдет внеочередной саммит ЛАГ и ОИС, посвященный ситуации в секторе Газа и недавнему удару Израиля по представителям радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе.