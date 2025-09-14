Глава МИД Турции отметил, что Анкара считает посреднические усилия Дохи в вопросе прекращения огня в Газе крайне ценными

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что высоко ценит готовность Катара продолжать посреднические усилия для прекращения огня в Газе, несмотря на риски для самой Дохи.

"Мы считаем посреднические усилия Катара в вопросе прекращения огня в Газе крайне ценными. Мы поддерживали его с самого начала и продолжим это делать. Это очень важные и ценные инициативы", - сказал он в интервью катарским телеканалам Al Jazeera и Qatar TV.

"Наши египетские братья и сестры также играют здесь значительную роль. Катар продолжает эти усилия, идя на любой риск. Я ценю то, что после последнего инцидента [с ударом Израиля по представителям радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе] Катар не стал действовать эмоционально и дал понять, что он готов к посредничеству и в дальнейшем. Это достойно восхищения", - отметил Фидан.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из его лидеров в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Информация о гибели высокопоставленных членов ХАМАС не подтвердилась.