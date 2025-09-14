В Житомирской области Украины раскольники захватили храм канонической УПЦ

Перед захватом в центре села состоялось собрание, большинство участников которого "не были местными жителями или прихожанами храма"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Потиевка Житомирской области. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

"13 сентября в селе Потиевка Житомирской области произошел захват Покровского храма. По свидетельству очевидцев, руководил этим процессом один из руководителей епархии ПЦУ на Житомирщине", - говорится в сообщении.

Перед захватом в центре села состоялось собрание, большинство участников которого "не были местными жителями или прихожанами храма". Несмотря на призывы прихожан не врываться в храм, замки на здании храма были сорваны, а сторонники ПЦУ проникли в святыню. "Верующие отмечают, что у ПЦУ не существует ни одного документа, который позволял бы совершать такие действия, поэтому жители Потиевской общины готовят коллективное заявление в полицию", - отметили в УПЦ.

Власти Украины активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.