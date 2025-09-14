Гидеон Саар высказался в ответ на протесты "пропалестинской толпы" из-за участия израильской команды в соревновании

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар возмутился из-за пропалестинских протестов на завершающем этапе велогонки "Вуэльта Испании". Они начались на фоне участия в соревновании израильской команды и вылились в массовые беспорядки. Саар в связи с этим назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса "позором" своей страны.

"Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, "чтобы остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские послания и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом было отменено спортивное событие, которое всегда было источником гордости для Испании. Санчес и его правительство - позор Испании!" - написал Саар на своей странице в X.

"Вуэльта" впервые прошла в 1960 году. Многодневка является одним из трех гранд-туров наряду с "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". В этом году последний этап велогонки отменили из-за протестов активистов с палестинскими флагами. Демонстранты вышли на трассу и использовали дымовые шашки, конфликтуя с полицией.

3 сентября велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Организаторы приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша. Дистанция 16-го этапа была сокращена на 8 км из-за участников акции протеста, перекрывших дорогу к финишу. Протесты были обусловлены участием в велогонке команды Israel Premier-Tech. По ходу многодневки команду попросили убрать из названия слово "Израиль".