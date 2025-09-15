Newsweek: размер пожертвований в поддержку семьи активиста Кирка превысил $6 млн

Основная часть пожертвований - порядка $4,65 млн была получена по итогам сбора, организованного американским журналистом Такером Карлсоном

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Более $6 млн в виде пожертвований было собрано на поддержку семьи убитого в Юте консервативного активиста Чарли Кирка, а также на организацию мероприятий в его память, сообщил журнал Newsweek.

По его сведениям, основная часть пожертвований - порядка $4,65 млн была получена по итогам сбора, организованного американским журналистом Такером Карлсоном, $500 тыс. удалось собрать радиоведущему Гленну Беку, размер пожертвований от сбора, запущенного компанией Кирка Turning Action, превысил $1,25 млн.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.