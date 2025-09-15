Археологическая находка восполняет пробел в исторических записях и обладает значительной исторической, художественной и научной ценностью, сообщает агентство

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в западной провинции Цинхай наскальную надпись, сделанную более 2 200 лет назад, во времена династии Цинь (221-207 годы до н. э.). Как сообщило агентство Xinhua, это единственная известная сегодня надпись подобного рода той эпохи, сохранившаяся на своем первоначальном месте.

Скала с высеченными на ней иероглифами расположена на северном берегу озера Гьяринг-Цо в Голог-Тибетском автономном округе провинции Цинхай. Эта территория находится на высоте свыше 4 200 метров над уровнем моря.

Надпись довольно хорошо сохранилась, большая часть текста легко читается, в том числе дата его нанесения. Как отмечает агентство, археологическая находка восполняет пробел в исторических записях и обладает значительной исторической, художественной и научной ценностью.

Династия Цинь была основана правителем Ин Чжэном, который первым провозгласил себя императором и вошел в историю как Цинь Шихуанди. Он объединил соседние земли под своей властью и создал первое в истории Китая централизованное государство. Ин Чжэн провел ряд таких важных реформ, как унификация письменности, стандартизация мер и весов, создание единой денежной системы и территориально-административное деление.