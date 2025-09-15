Военные преступления украинской армии замалчиваются за рубежом, подчеркнула бывший член Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов

МАРИУПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выбирают детей и мирных жителей в качестве мишеней для атак, в то время, как военные преступления украинской армии замалчиваются за рубежом. Таким мнением поделилась с ТАСС бывший член Палаты представителей конгресса США, кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году Синтия Энн Маккинни во время ее поездки в ДНР.

Как передает корреспондент ТАСС, в Мариуполе делегация из иностранных журналистов, политологов и обозревателей из США, Франции, Бельгии, Турции, Бразилии и других стран осмотрели разрушенное в ходе провокации Вооруженных сил Украины здание драмтеатра, а также территорию "Азовстали". После этого они посетили подразделение российской армии им. Мартына Пушкаря, в котором служат бывшие солдаты ВСУ.

"Первое и самое сильное впечатление, которое создается, что здесь происходит конфликт, жестокий конфликт, что люди сражались и сражаются, что людей атакуют. Я, конечно, вижу параллели между Газой и Донбассом: дети как мишень, стреляют по мирным и невинным людям, пытаются подавить правду", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что за время нахождения в республике смогла своими глазами увидеть следы геноцида мирного населения Донбасса со стороны ВСУ.

"В отличие от Палестины, где люди сражаются с 1947 года. Здесь люди не знали, что такое боевые действия, сейчас они узнают. Это ужасно", - отметила она.

Также Маккинни сообщила, что долгое время жители США и других стран верили западной пропаганде, которую в том числе через фильмы и видеоигры насаждали Штаты, показывая образ России как агрессора.

"Но сейчас люди начинают думать, прозревать, трезветь и могут сложить два плюс два", - отметила она.