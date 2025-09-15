Пирсон Шарп считает, что президент Соединенных Штатов "делает все возможное для того, чтобы достичь мира"

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС журналист телеканала One America News Пирсон Шарп во время поездки в ДНР.

"Президент Трамп сделал себе имя на том, что он умеет очень толково вести переговоры. И я думаю, что он достаточно искренен в своем намерении, я верю в то, что он хочет мира. Но как этот мир будет достигнут - это другой вопрос. Я думаю, он знает намного больше, чем мы: все, что происходит за кадром между президентом [России Владимиром] Путиным и людьми, которые сегодня стоят у руководства Украины. И я думаю, что Трамп делает все возможное для того, чтобы достичь мира", - сказал Шарп.

По его мнению, американское общество делится надвое в восприятии конфликта на Украине. "Есть те, кто верит пропаганде. Они хотят убрать Россию с территории, как они видят, Украины, они поддерживают войну, они верят всему, что им говорят в СМИ. И есть другая часть - это люди, которые хотят завершения войны", - отметил собеседник агентства.

Шарп считает, что встреча Путина и Трампа на Аляске существенно не изменила мнение приверженцев той или иной точки зрения: те, кто выступают за войну, восприняли ее негативно, а стремящиеся к миру - позитивно.

Шарп приехал в ДНР вместе с коллегами-журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета.