МАРИУПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Западной Европы, даже обсуждая программу "ядерного сдерживания" силами Франции, не пойдут на применение ядерного оружия, так как боевые действия в Восточной Европе нужны им для получения ресурсов. Об этом сообщил ТАСС бельгийский журналист, соучредитель бельгийского журнала Kairos Пенасс Александр Рене в Мариуполе ДНР.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе и Азии изучают возможности создания собственного "ядерного щита" из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.

"Я думаю, что прежде всего он [Макрон] является куклой, марионеткой. Не Макрон принимает решения, а те, кто стоит выше него: Ротшильды, Рокфеллеры. Я не думаю, что он применит ядерное оружие. Я не думаю, что США или кто-то еще будут использовать ядерное оружие", - сказал Рене.

Он добавил, что сейчас европейская модель развития основана "на добыче ресурсов, разрушении, загрязнении и потребительстве", в том числе развитие идет за счет конфликта на востоке, что свидетельствует о деградации Западной Европы. Как считает журналист, в ЕС утратили свои ценности и стремятся к "прогрессу любой ценой": даже ценой жизни жителей Украины и собственных стран. После завершения конфликта на Украине Европе придется искать другую модель развития, "основанную на достойном мире, где уважается природа и окружающее пространство".

Как передает корреспондент ТАСС, Рене в составе делегация из иностранных журналистов, политологов и обозревателей из США, Франции, Бельгии, Турции, Бразилии и других стран посетили Мариуполь, где осмотрели разрушенное в ходе провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание драмтеатра, а также территорию "Азовстали". После этого они посетили подразделение российской армии им. Мартына Пушкаря, в котором служат бывшие солдаты ВСУ.