Деятельностью французского президента удовлетворены 19% респондентов

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона в сентябре снизился до исторически низкого уровня. Об этом свидетельствуют опубликованные в газете Le Journal du Dimanche (JDD) результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

Деятельностью французского лидера удовлетворены лишь 19% респондентов, что на 5 процентных пунктов (п.п.) меньше по сравнению с августовским значением и "является самым низким показателем за всю историю проведения исследований", отмечает институт. Как минимум 81% опрошенных отметили свое недовольство работой Макрона, из которых 50% указали, что "сильно" разочарованы, а 31% - "скорее" разочарованы. Наибольший рост недовольства зафиксирован среди мелких торговцев и предпринимателей (+20 п.п., до 80%) и среди граждан старше 65 лет (+10 п.п., до 79%). Информация о числе опрошенных и сроках проведения опроса не приводится.

8 сентября премьер-министр Франции Франсуа Байру перед голосованием депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) по вопросу доверия его правительству указал на кризисную ситуацию в экономике страны, сложившуюся прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Представители оппозиции заявили, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также Макрона привела к этой ситуации. Большинство депутатов в итоге проголосовали против доверия правительству, 9 сентября новым премьером Франции был назначен министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.