Специалист по надзору в области кассетных боеприпасов заявил, что правозащитники ожидают от немецких властей заявлений, проясняющих их позицию по ситуации

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Германии остановили транзит через свою территорию кассетных боеприпасов США для Украины. Об этом заявил специалист по надзору в области кассетных боеприпасов Майкл Харт.

По его словам, правозащитникам известен "по крайней мере один случай, когда кассетные боеприпасы, хранящиеся в США и на складе боеприпасов в Германии, были переданы через территорию Германии и Польши на Украину".

"Насколько нам известно, с тех пор транзит кассетных боеприпасов через территорию Германии не продолжался", - добавил он на брифинге в штаб-квартире ООН в Женеве. Он также отметил, что правозащитники ожидают от немецких властей заявлений, проясняющих их позицию по данной ситуации.

В июля 2024 года немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя ВС США сообщала, что Вашингтон хранит кассетные боеприпасы на складах в ФРГ и оттуда поставляет их на Украину. Это представляет собой нарушение Германией Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает хранение и транспортировку таких вооружений.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта.

В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали. Россия, США и Китай не являются участницами конвенции, как и Украина. В марте 2025 года Литва стала первой страной, которая вышла из нее.