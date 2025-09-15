Западные страны нарушают нормы по количеству пропускаемого транспорта, сообщил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сложившаяся на границе Белоруссии со странами Евросоюза обстановка остается сложной, западные государства нарушают нормы по количеству пропускаемого транспорта. Об этом доложил президенту республики Александру Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

"На границе ситуация сложная. Несмотря на это, на въезд к нам в страну как грузы, так и легковые машины, физических лиц мы оформляем максимально быстро. Конечно, контроль есть, контроль обязательный. Но специальной какой-то затяжки времени не допускаем. Что касается выезда, здесь все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы и оформляем на выезд. Пропускают автомобилей к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями", - цитирует его агентство БелТА.

Глава ведомства привел пример на литовском направлении, где можно оформлять 500-600 грузовиков, но пропускают только до 100 машин. "Они обещали больше брать для оформления грузов, но берут в разы меньше? То есть они нарушают соглашение?" - уточнил президент. "Нарушают соглашение. Причем принимают меньше умышленно. То есть вся инфраструктура есть, пункты пропуска, техника. Но делается это умышленно. Соответственно раз принимают автомобилей меньше, очереди на нашей стороне образовываются", - ответил Орловский.

Лукашенко напомнил о договоренности, чтобы Государственный таможенный комитет внедрил электронную очередь и люди не стояли подолгу на границе. "Так и сделали. Тот, кто хочет на площадке ожидать [непосредственно возле границы] - все условия созданы - кафе, душ, туалеты, Wi-Fi. Но, самое главное, так как очереди стали уже порой больше недели, столько человеку ждать просто в машине невозможно, поэтому мы такую технологию в этом году отработали: регистрируем в электронной очереди и отпускаем такие автомобили, чтобы они могли ожидать пересечения границы там, где удобнее. А уже уведомляем за некоторое время перед пересечением границы, чтобы приехать и комфортно пересечь границу", - уточнил Орловский.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.