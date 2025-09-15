Великобритания выразила солидарность с польской, румынской и украинской сторонами, ее союзниками по НАТО и осудила "безответственные действия"

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин вызван в МИД Великобритании из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса.

"Великобритания выражает полную солидарность с Польшей, Румынией, Украиной и нашими союзниками по НАТО и безоговорочно осуждает эти безответственные действия", - отмечается в заявлении британского МИД.

В ведомстве заметили, что альянс с серьезностью относится к действиям России. "Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новейшие технологии, включая средства обнаружения и уничтожения беспилотников", - добавили в британском внешнеполитическом ведомстве. Оперативным комментарием российского посольства в Лондоне ТАСС не располагает.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила уверенность, что у Польши нет доказательств о якобы атаке российских беспилотников, объяснив действия Польши тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".