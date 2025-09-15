Санкции не должны ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одной страны, заявил глава МИД Венгрии

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Энергетическая безопасность государств не должна зависеть от политики, санкции не должны угрожать данной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на 69-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Энергоснабжение - это вопрос физической природы. Никакой политики, никакой идеологии <...> Санкции не должны ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одной страны. И именно эту позицию Венгрия представляет на дебатах в Брюсселе", - подчеркнул глава МИД Венгрии.