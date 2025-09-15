Минск для этого делает практические шаги, заявил министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона заинтересована в снижении напряженности в регионе Восточной Европы и для этого делает практические шаги. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя белорусско-российские учения "Запад-2025".

"Такую открытость, какую мы проявляем и обеспечиваем на данном учении, трудно себе представить. Главная причина - нам нечего скрывать, это во-первых. Во-вторых, мы заинтересованы в снижении напряженности в Восточно-Европейском регионе и для этого делаем реальные практические шаги", - цитирует его пресс-служба ведомства.