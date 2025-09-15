Педро Санчес считает, что это необходимо сделать до прекращения конфликтов в секторе Газа и на Украине

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что необходимо отстранить израильских и российских спортсменов от участия в международных состязаниях до прекращения конфликтов в секторе Газа и на Украине.

"Наша позиция четкая и ясная: пока варварство не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в предстоящих международных соревнованиях", - написал глава испанского правительства в соцсети X.

Санчес ранее уже критиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и России. В июне 2025 года на саммите ЕС он выразил недоумение, что Европа вводит против России санкции, и при этом не способна приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем за грубое нарушение им прав человека в секторе Газа.