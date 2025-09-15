По словам министра обороны республики Виктора Хренина, маневры в 2025 году вызвали огромный интерес

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона продолжит традицию проведения совместных с Россией учений "Запад", в этом году они вызвали бешеный интерес. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Мы обязательно продолжим традицию проведения такого учения, раз оно вызывает такой бешеный интерес. Более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран сегодня освещали учение. Кроме них, также были наблюдатели еще из 23 стран. Из них трое - из стран НАТО, в том числе из Америки", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам министра, учения будут и дальше проводиться, как определили лидеры двух стран - раз в два года. "Очень легко спрогнозировать, где и когда будет следующее учение", - пояснил Хренин.

Учения "Запад-2025" проходят 12-16 сентября. "Мы находимся на завершающей стадии проведения совместного стратегического учения "Запад-2025", которое является основой подготовки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Данному учению предшествовала большая работа в рамках планирования, подготовки органов управления войск, объектов учебной материальной базы, вопросов обеспечения", - рассказал глава ведомства.

Он напомнил, что учения являются плановыми и проводятся в два этапа. "Первый этап завершен. В ходе него органы управления и войска отработали управление войсками в ходе отражения агрессии, а также такой важный вопрос, как организацию взаимодействия. Сейчас проходит второй этап учения, где отрабатываются вопросы восстановления территориальной целостности. Учение проходят на трех полигонах и нескольких районах местности Витебской и Минской и Гродненской областей. Все районы проведения учения находятся вдалеке от государственных границ", - добавил Хренин.