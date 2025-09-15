Трамп 19 сентября проведет разговор с Си Цзиньпином

Президент США отметил, что встреча по торговле в Европе между Вашингтоном и Пекином прошла "очень хорошо"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в пятницу, 19 сентября, поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Она вскоре завершится. Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти, - написал Трамп в Truth Social. - Они будут очень рады! Я буду говорить с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] в пятницу. Отношения по-прежнему очень прочные".