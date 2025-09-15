На участке в Кировоградской области также есть потенциальные залежи гафния, отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Американская делегация впервые приехала на украинские месторождения в Кировоградской области для оценки возможности добычи и переработки ресурсов в регионе в рамках соглашения о недрах. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На этих месторождениях, по его словам, сейчас добывается титановая руда и разрабатывается возможность добычи циркониевых руд в будущем. Он добавил, что на участке также есть потенциальные залежи гафния. Этот ресурс используется прежде всего в атомной промышленности и авиационной отрасли.

Ранее кабмин Украины запустил конкурс на разработку месторождения лития Добра, которое рассматривается как приоритетное в рамках подписанной более месяца назад сделки с США о недрах. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для реконструкции Украины, в который будет поступать 50% доходов страны от добычи полезных ископаемых. США будут главным бенефициаром фонда, а также будут контролировать его деятельность, в том числе выдачу лицензий на разработку ископаемых, получат право проводить аудит деятельности. При этом из окончательной версии соглашения, согласно данным европейских и украинских СМИ, было удалено указание суммы, которую Киев должен вернуть США за счет пополнения фонда - $500 млрд. В текст было добавлено положение о том, что средства фонда будут инвестироваться в проекты на Украине.