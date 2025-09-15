Лидер проевропейской Либерально-демократической партии обвинил молдавского президента во вмешательстве в выборы

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат подал жалобу в Центральную избирательную комиссию, в которой обвинил президента Майю Санду в том, что вопреки закону она вмешивается в избирательную кампанию перед выборами в парламент, оказывая поддержку правящей Партии действия и солидарности.

"Просим зафиксировать и санкционировать недопустимое участие президента Молдовы Майи Санду в избирательной кампании перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. Речь идет о действиях и публичных заявлениях, которые по своему содержанию и форме противоречат конституционным принципам и законодательным нормам нейтралитета государственных институтов и равных возможностей для всех участников выборов", - говорится в жалобе Филата, возглавляющего проевропейскую Либерально-демократическую партию (ЛДПМ), которую ЦИК не допустил к выборам, обвинив в том, что она на день нарушила установленный законом срок подачи документов в Агентство госуслуг.

Филат отметил, что с 1 мая по 10 сентября текущего года Санду совершила семь зарубежных визитов, в рамках которых встречалась с представителями молдавской диаспоры. В ЛДПМ считают, что эти встречи "носили характер предвыборных собраний", написал Филат, который дал старт политической карьере Санду назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует обвиняя в провальном управлении страной. Бывший премьер, правительство которого подписало соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, считает недопустимыми призывы Санду обеспечить "рекордную мобилизацию в 400 тыс. голосов" проживающих за рубежом молдавских трудовых мигрантов.

Надежда на заграницу

Ранее ЦИК принял решение направить на участки в странах ЕС около четверти из 3,5 млн бюллетеней. Результаты голосования за рубежом стали решающими на прошлогодних выборах президента, которые Санду проиграла внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили власти в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.

По данным ЦИК, больше всего бюллетеней будут отправлены в Италию (229 тыс.), Германию (140 тыс.), Великобританию (97 тыс.), Францию (83 тыс.), Румынию (83 тыс.). В России, где проживают сотни тысяч молдаван, будут открыты всего два участка. Как и на выборах президента, на них направят всего 10 тыс. бюллетеней.

Сокращение числа избирательных участков в России прозападное правительство в Кишиневе объясняет неблагоприятной, по его утверждению, обстановкой в области безопасности. Однако молдавская оппозиция связывает такое решение с политическими предпочтениями находящихся в РФ граждан Молдавии, большинство которых не поддерживает действующее правительство в Кишиневе.

На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить гражданам Молдавии все условия для участия в выборах. По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов, для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в ключевых российских городах.