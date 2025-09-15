Нетаньяху призвал Израиль готовиться к изоляции и становиться супер-Спартой

Премьер-министр еврейского государства отметил, что страна теперь имеет дело с "новой и сложной дипломатической реальностью" на международной арене

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израиль в условиях растущего международного давления должен готовиться к изоляции и может быть вынужден перейти к автаркии - режиму максимального самообеспечения в экономике. С таким предупреждением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на конференции в Минфине страны, передает портал Ynet.

"Нам нужно будет все больше приспосабливаться к экономике с элементами автаркии", - сказал он, признав, что его страна теперь имеет дело с "новой и сложной дипломатической реальностью" на международной арене.

"Не люблю это слово (автаркия - прим. ТАСС) - я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность окажется заблокирована. Нам придется развивать отечественную оборонную промышленность", - добавил Нетаньяху.

По его версии, одной из причин этого являются ситуация в Западной Европе, где мусульманские меньшинства оказывают давление на власти своих стран из-за палестино-израильского конфликта, и действия Катара и Китая, которые якобы ведут против его страны информационную войну с использованием новейших технологий. "Наши противники эксплуатируют это. Китай и Катар вкладывают огромные суммы в искусственный интеллект, и у них больше власти, чем у традиционных СМИ. А традиционные СМИ присоединяются к международным меньшинствам. Это толкает нас в изоляцию. Нам придется бороться с этим", - констатировал он.

По мнению Нетаньяху, Израиль мог бы с этим справиться, оперевшись на внутренние ресурсы и посмотрев на примеры древнегреческих городов-государств - Афин и Спарты. "Нам нужно будет стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет", - признал премьер.