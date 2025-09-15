По словам заместителя председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины, особенное положение может быть введено на всей территории страны или в отдельных частях, что позволяет вводить дополнительные ограничения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мобилизация мужчин и женщин с военными специальностями, скорее всего, будет продолжена на Украине даже после отмены военного положения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький.

"Даже когда будет закончено военное положение, некоторое время будет переходным периодом. На это время будет объявлено, скорее всего, особенное положение. <...> Во время него может проведена или продолжаться частичная мобилизация. Например, не всех мужчин, а мужчин и женщин, которые имеют конкретные военные специальности", - сказал он в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, особенное положение может быть введено на всей территории Украины или в отдельных частях, что позволяет вводить, помимо мобилизации, дополнительные ограничения.