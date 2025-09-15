Владимира Щеголькова мобилизовали 1 ноября 2024 года, указывает украинское издание "Страна"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Известный на Украине криминальный авторитет Владимир Щегольков (Ариец) сбежал из ВСУ почти сразу после мобилизации осенью 2024 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Щеголькова мобилизовали 1 ноября 2024 года, однако уже через два дня он пропал из пункта приема личного состава во Львовской области. После этого против Щеголькова было возбуждено уголовное дело о дезертирстве и он был объявлен в розыск.

Как отмечает издание "Страна", Щегольков приобрел известность в уголовной среде, когда отбывал наказание в тюрьме в Симферополе до воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем он сидел в тюрьме уже на Украине, но освободился в 2023 году. По информации издания, после дезертирства он мог покинуть Украину.