Бывший украинский премьер-министр отметил, что план Маршалла не был бескорыстным, так как получатели этой финансовой помощи не могли сами решать, на что тратить деньги

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Любые выделенные Вашингтоном средства Киеву на восстановление Украины по аналогии с планом Маршалла пойдут исключительно на закупку американских товаров и поддержку экономики США. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"[Владимир] Зеленский спит и видит, как весь Запад скинется Украине на новый план Маршалла. Он надеется на аналогичную архитектуру восстановления. Но он не понимает, о чем говорит. Зеленский считает, что ему дадут много денег. Но эти деньги будут априори потрачены на американские товары. Он "живой" наличности не увидит", - написал Азаров в Telegram-канале.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что план Маршалла, которым называют программу помощи США Европе после Второй мировой войны, не был бескорыстным, так как получатели этой финансовой помощи не могли сами решать, на что тратить деньги. "Им приходилось закупать американские топливо, продукты, технику - то есть деньги возвращались за океан и работали на экономику США", - отметил Азаров.

В начале июля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил применить аналог плана Маршалла для восстановления Украины после завершения конфликта.